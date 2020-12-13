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SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Pilli açıklama yapıyor

Başhekim Adil Özyılkan’ın Covid 19 testinin pozitif çıktığı haberinin ardından gözler Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye çevrildi.

13 Aralık 2020 Pazar 22:54
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SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Pilli açıklama yapıyor

Başhekim Adil Özyılkan’ın Covid 19 testinin pozitif çıktığı haberinin ardından gözler Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye çevrildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, cumartesi günü yaptırdığı son coronavirüs test sonucunun negatif olduğunu açıkladı.

Herkes üzerine düşen görevi yerine getirmesi gereklidir diyen Pilli, ipin ucu kaçarasa yakalayamayız dedi.

Yarından itibaren tedbirlerin artacağını kaydeden Sağlık Bakanı, coronavirüse yakalanan Başhekim Adil Özyılkan’ın durumunun iyi olduğunu ancak ateşinin 38 derece dolaylarında olduğunu açıkladı.

Yarın Bilim Kurulu'nun toplanacağını söyleyen Pilli, bugün 8 yerel vaka olduğunu ve vakaların nerden bulaştığını bildiklerini söyledi.

Halka seslenen Pilli , "herkes risk altındadır, herkes koronavirüse yakalanacakmış gibi tedbirlerini almalıdır" dedi.

Pilli ; "Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım" dedi.

Son Güncelleme: 14.12.2020 00:26
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