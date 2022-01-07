SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

BAKANLIK AÇIKLAMASI:

Omicron varyantının etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayıları ciddi anlamda artmaktadır.

Halkımızın kapalı ve kalabalık ortamlardan kaçınması, uzun süre maskesiz geçireceği aktivitelerden uzak durması, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması büyük önem taşımaktadır.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 5 Ocak 2022 Çarşamba günü olmuş olduğu karar doğrultusunda bugünden itibaren ( 7 Ocak 2022 Cuma) Covid 19 pozitif kişi ile temas eden tam aşılı kişiler (jansen için 2 doz diğerleri için 3 doz ,) semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir.Bu kişiler semptomları olmaması halinde 5. gün ,semptomları olması halinde daha erken antijen testlerini yaptıracaklardır. Eksik aşılı veya aşısız kişiler ise 7 gün izole olacak ve 7.günün sonunda PCR testini yaptıracaklardır.Sonucun negatif olması durumunda izolasyonları sona erecektir. Pozitif olması halinde pozitif hasta takip süreci başlayacaktır. Pozitif hastalara sms ile telefon numarası gönderilecek ve bu numarayı arayarak şikâyetleri olması halinde arayabilecekleri doktor numaralarını alabileceklerdir. Ayrıca yine sms yoluyla kendilerine bileklik kodu gönderilecek ve en yakın bileklik takma alanına ( https://bit.ly/3sWyecV) giderek bilekliklerini takmaları istenecektir. Ancak okulların pozitif vaka ve temas protokolünde herhangi bir değişiklik yoktur. Daha önceki kararlardaki gibi devam edecektir.

Halkımızın mutlaka aşı programlarını tamamlamaları ve hatırlatma dozlarını yapmaları son derece önemlidir. Bilinmektedir ki aşı kişilerin ağır hastalık geçirmesini engelleyecek ve böylelikle Acil Durum Hastanemizin kapasitesi zorlanmayacaktır. Sinovac sonrası çift doz biontech yapan ve son dozundan 3 ay geçen 65 yaş üzeri kişiler için tekrar hatırlatma dozu yapılmaya başlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Üst Komitesi toplumun epidemiyolojik durumunu günlük olarak takip etmektedir. Okullarımızda maske, hijyen ve havalandırma kurallarına uyulması elzemdir. Bu verilerle okullarımızda yüz yüze eğitim devam edecektir.