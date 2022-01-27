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SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Covid-19 aşı şemaları ve aşı  yapılan saatler konusunda bazı güncellenmeler olmuştur. 

27 Ocak 2022 Perşembe 16:05
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SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
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Buna göre - 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılamalarında 5.doz  aşı yaş sınırı 65 den 50 yaşa indirilmiştir. 31 Ocak'tan itibaren 50 yaş ve üzerinde olup 4.doz aşısının üzerinden 3 ay geçmiş kişiler 5.doz aşılarını yaptırabileceklerdir. 

-12-18 yaş grubu  kişiler, ikinci dozdan 3 ile 5 ay sonra 3.dozu yaptırabileceklerdir. ( İmmün yetmezliği , kronik hastalığı olanlar ikinci dozdan  3 ay ,diğer kişiler ise ikinci dozdan 5 ay  sonra )
- 10-11 yaş gurubu çocukların aşılamaları  8-11 yaş olarak genişletilimiştir.  Bu yaş gurubunun aşılamaları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu, Girne Akçiçek,Cengiz Topel ve Mağusa Hastanelerinde haftanın beş günü  devam etmektedir. 31 Ocak'tan itibaren Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk aşılamaları da diğer üç devlet hastanesi gibi  08.00-14.00 saatleri arasına yapılacaktır. 

-Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde ve Mağusa Devlet Hastanesi' nde Cumartesi  günleri de yapılan 18 yaş ve üzeri kişilerin  aşılamaları  08.00-14.00 saatleri arasına alınmıştır.

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