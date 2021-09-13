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SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

13 Eylül 2021 Pazartesi 14:40
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SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

Sağlık bakanlığı açıklaması: 

Kamuoyuna Önemle Duyurulur

“Öğrenciler haftalık antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın herhangi bir günü yaptırabilirler”

Okullar için öğrenciler haftalık antijen testlerini yığılmayı önlemek amacıyla haftanın herhangi bir günü yaptırabilirler. Öğrencilerin test yaptırdıkları günden itibaren 7 gün boyunca sonuçların geçerli olması nedeniyle haftanın herhangi bir günü randevu alınabilmektedir. Örneğin Eylül ayının 15’inde yapılan test sonucu ayın 22’sine kadar geçerli olacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur.

Antijen testleri aşağıda yer alan kriterlere uygun kişilere ücretsiz olarak yapılmaktadır.

•             Çift doz aşılı kişiler

•             Son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler

•             Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler

•             18 yaş altında olanlar –( 6 yaşın altında ailenin isteğine bağlı )

•             Sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler

•             Sosyal yardım alanlar

Yukarıda belirtilen kriterlere uyan kişiler ücretsiz Antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda veya merkezlerde testlerini yaptırabilirler. Kayıt yaptıramayan kişilerin kayıtları test için gittikleri laboratuvar veya merkezler tarafından yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı ücretsiz antijen laboratuvar ve merkezleri ekte yer almaktadır.

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