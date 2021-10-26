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SON DAKİKA! Saner adaylıktan çekildi

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, az önce yaptığı yazılı açıklamayla Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adaylığından çekildiğini açıkladı...

26 Ekim 2021 Salı 16:32
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SON DAKİKA! Saner adaylıktan çekildi
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Saner adaylıktan çekilirken Faiz Sucuoğlu'nu adeta topa tuttu...

SANER “SUCUOĞLU BUNUN HESABINI VERECEK” 

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adaylığından çekildi.

Adaylıktan çekilen Saner, UBP kurultayında kendisine rakip olan Faiz Sucuoğlu’nu suçladı.

Saner yaptığı yazılı açıklamada  “Süreci yakından takip ediyorum; Polisimizin almış olduğu ifadeler ve emareler neticesinde mahkemede yapılan beyanlara bakıldığında maalesef, Faiz Sucuoğlu ve ekip arkadaşlarının bir kısmının bu entrikanın içerisinde olduğu anlaşılmaktadır.Bu, hem polisin ortaya koyduğu emaraler, hem de önce Faiz Sucuoğlu’nun söz konusu kurgulanmış videodaki kadın için önce, “haberim yoktur, tanımıyorum, hiç görmedim”, demesi ardından ise, “e işte bir yemek yedik, sosyal medya üzerinden yazıştık” şeklinde itiraflarda bulunması ile de doğrulamaktadır.Polise verilen tüm ifadelerde de Faiz Sucuoğlu’nun başından sonuna kadar olayın içerisinde olduğu netleşmiş gibi görülmektedir.Maalesef kendisi bana yönelik kişilik katliamında başrolü oynayarak hem ülkemize, hem partimize hem de benimle aileme kötülük yapmıştır.Kendisi benimle ilgili olduğunu ve benim aleyhime kullanılacağını öğrendiği bir video ile ilgili olarak Genel Başkanı olarak bana veya Partimizin her hangi bir yetkilisine bunun aleyhime kullanılmasını engelleyici nitelikte bir bilgi vermemekle işin ne denli içinde olduğunu ve neyi amaçladığını şu ana kadar ortaya koymuş durumdadır.Faiz Sucuoğlu benim aleyhime kullanılacak bir videonun kendisine verilmesi teklifi ile karşı karşıya kaldığında bir suç işleniyordu ve kendisi bir milletvekili olarak bunu polise bildirmeli, suçun işlenmesini engellemeliydi.Oysa Faiz Sucuoğlu’nun bırakınız polise bilgi vermesini, suçun işlenmesini engelleme gayreti içine girmesini kendisinin bir kısım ekip arkadaşlarıyla organize bir şekilde  bu suçun işlenmesinde rol aldığı polis beyanlarında ve basın haberlerinde görülmektedir.Faiz Sucuoğlu “haberim yok, bana tezgah kuruluyor” diyerek kendisini temize çıkaramaz.Faiz Sucuoğlu mutlaka adalet önünde hesap verecektir" İfadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 26.10.2021 16:45
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