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SON DAKİKA! Son 24 saatte 552 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 16.493 test yapıldı, 552 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 451 kişi taburcu edildi" 

30 Ocak 2022 Pazar 18:25
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SON DAKİKA! Son 24 saatte 552 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.493 olup, 552 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi vefat etmiş, 451 kişi taburcu edilmiştir. 

226 kişi Lefkoşa, 90 kişi Girne, 135 kişi Gazimağusa, 45 kişi Güzelyurt, 44 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

30 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.493   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 552 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 552    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 451  

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.365.241 
      
Toplam Vaka Sayısı: 54.803      

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.467    

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5168 
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5099 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 170 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 427    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 169 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3705        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   119931  

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