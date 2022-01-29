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SON DAKİKA! Son 24 saatte 646 pozitif vaka, 2 can kaybı

"Toplam 18.329 test yapıldı, 646 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti, 577 kişi taburcu edildi" 

29 Ocak 2022 Cumartesi 18:39
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SON DAKİKA! Son 24 saatte 646 pozitif vaka, 2 can kaybı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.329 olup, 646 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 577 kişi taburcu edilmiştir. 

284 kişi Lefkoşa, 123 kişi Girne, 142 kişi Gazimağusa, 43 kişi Güzelyurt, 44 kişi İskele, 10 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

29 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.329  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 646 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 646    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 577  

Bugün Kaybedilen Hasta: 2 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.348.748  
      
Toplam Vaka Sayısı: 54.251     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 49.016   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5068        
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4997  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 169 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  11    

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 218 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 385   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 397 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3447       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   119762  

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