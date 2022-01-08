SON DAKİKA! Son 24 saatte 841pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.483 olup, 841pozitif vakaya rastlanmış, 743 kişi taburcu edilmiştir.
356 kişi Lefkoşa, 121 kişi Girne, 255 kişi Gazimağusa, 43 kişi Güzelyurt, 47 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
8 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.483
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 841
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 841
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 743
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.887.396
Toplam Vaka Sayısı: 40.990
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 34.926
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5923
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5861
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 612
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 725
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 539
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6344
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 107348