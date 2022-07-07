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SON DAKİKA! Sunat Atun'dan açıklama...

Maliye Bakanı Sunat Atun bir açıklama yaparak "Benim verilemeyecek hesabım yoktur” dedi.

07 Temmuz 2022 Perşembe 12:01
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SON DAKİKA! Sunat Atun'dan açıklama...
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Maliye Bakanı Sunat Atun bir açıklama yaparak "Benim verilemeyecek hesabım yoktur” dedi.

Atun'un açıklamalarından satır başları şöyle

"Bu yıl içinde KKTC’nin elektrik enerjisi sorunu diye bir sorunu kalmayacaktır..

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerle ilgili yasal yollara başvurulması ile her türlü soruşturmanın açılması talimatını vermiştik. Benim verilemeyecek hesabım yoktur”

"İnsanlığa,milletimize,halkımıza karşı tabii ki ödevlerimiz, sorumluluklarımız vardır ancak bir de kendi özel yaşantımız ve manevi dünyamız vardır. Bu bağlamda kısa bir süre için yurt dışında bulunuyorum...

Gelişmeleri takip ederek KIBTEK yetkilileriyle yakın iletişim halindeyim"

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