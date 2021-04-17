SON DAKİKA! TÜM SENDİKA BAŞKANLARI TEMASLI!

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

Dün Sendikal Platform’un gerçekleştirdiği toplantıya KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sendika Başkanları ve temsilcileri katılmıştı. Güven Bengihan’ın PCR test sonucunun Pozitif çıkmasının ardından tüm sendika başkanları temaslı durumuna gelmiş oldu.

İşte toplantıya katılan isimler:

BASIN-SEN: Münir Özdiren, Ali Kişmir

KTOEÖS: Tahir Gökçebel, Selma Eylem

KTÖS Şener Elçil

DEV-İŞ: Koral Aşam

EL-SEN: Kubilay Özkıraç

KOOP-SEN: Mehmet Ali Güröz

TÜRK-SEN: Arslan Bıçaklı

KTAMS: Güven Bengihan, Serman Yiğit

KAMU-İŞ: Ahmet Serdaroğlu