SON DAKİKA! TÜM SENDİKA BAŞKANLARI TEMASLI!

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL
Dün Sendikal Platform’un gerçekleştirdiği toplantıya KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sendika Başkanları ve temsilcileri katılmıştı. Güven Bengihan’ın PCR test sonucunun Pozitif çıkmasının ardından tüm sendika başkanları temaslı durumuna gelmiş oldu.
İşte toplantıya katılan isimler:
BASIN-SEN: Münir Özdiren, Ali Kişmir
KTOEÖS: Tahir Gökçebel, Selma Eylem
KTÖS Şener Elçil
DEV-İŞ: Koral Aşam
EL-SEN: Kubilay Özkıraç
KOOP-SEN: Mehmet Ali Güröz
TÜRK-SEN: Arslan Bıçaklı
KTAMS: Güven Bengihan, Serman Yiğit
KAMU-İŞ: Ahmet Serdaroğlu