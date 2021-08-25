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SON DAKİKA! Tüp gaza 17 TL zam

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tüp gaza 17 TL zam yapılıyor.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 14:07
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SON DAKİKA! Tüp gaza 17 TL zam

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tüp gaza 17 TL zam yapılıyor.

Bakanlık’tan yapılan açıklamada Dünya’da yaşanan gaz sıkıntısı ve döviz deki yükselişte ithalatçı firmaların yoğun baskısı sebebiyle bu zammı yapmaya mecbur kalındığı belirtildi.

Bakanlıkta yapılan açıklama da şöyle denildi :  “Aylardır tüp gaza zam yapılmaması için bakanlık olarak mücadelemiz sürmüştür ancak son günlerde dünyada yaşanan gelişmeler ışığında özellikle ülkemizde faaliyet gösteren ithalatçı firmaların baskısı sebebiyle bu zammı yapmaya mecbur kaldığımızı kamuoyuna duyururuz”

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