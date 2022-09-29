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SON DAKİKA! Türkiye'den dünyaya 'Kıbrıs' mesajı

Bu sözleri ilk kez duyacaksınız! Türkiye'den dünyaya 'Kıbrıs' mesajı: 'Daha fazla güç ve silah göndereceğiz'...

29 Eylül 2022 Perşembe 17:12
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SON DAKİKA! Türkiye'den dünyaya 'Kıbrıs' mesajı



Yunanistan'ın son günlerde artan provokasyonlarıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok net mesajlar geldi. Herhangi bir olumsuz durumda gerekeni yapacaklarını tüm dünyaya açıkça ileten Çavuşoğlu, "Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, son günlerde Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de artan provokasyonlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu "Kıbrıs Türkünü korumak için oraya daha fazla güç göndereceğiz ve silah olarak da ne ihtiyacı varsa onları da karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam katıldığı canlı yayında Atina'nın son günlerde artan provokasyonlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan'da toplam 9 Amerikan üssünün bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Bizim, Amerika'dan beklentimiz, Yunanistan'ı yanlış hesaplara sokmaması ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemesidir. Şu anda biz, bütün bu olup bitenleri adım adım takip ediyoruz." dedi.

ERDOĞAN: "KUZEY KIBRIS'TA NE GEREKİYORSA O ADIMLARI ATACAĞIZ"

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'ndan sonra yapılan basın açıklamasının bunları içerdiğini dile getiren Erdoğan şunları kaydetti:

"Amerika'nın Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının da ne içerik bakımından ne de zamanlama bakımından izahı yoktur. Rum-Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen, hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada bir de silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz duracak mıyız? Duramayız. Biz de ne yapıyoruz? Tabii ki Kuzey Kıbrıs'ta ne gerekiyorsa bu konuda bu adımları attık, atıyoruz ve atacağız."

"ŞU ANDA 40 BİNE YAKIN ASKERİMİZ VAR"

"Asker ve silah sevkiyatı mı yapılıyor?" sorusunu Erdoğan, "Hayır, asker en kolayı. Şu anda 40 bine yakın bizim orada askerimiz var. Ama bunun dışında da şu anda orada bizim silah, mühimmat, araç, gereç vesaire, bu konularda da hem kara hem hava hem deniz bütün bunlarla ilgili adımlarımızı atıyoruz. Bu son adımın da cevapsız kalmayacağını, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için her türlü tedbirin alınacağını herkesin bilmesi gerekir." diye yanıtladı.

"ABD'nin Kıbrıs'la ilgili ambargoyu kaldırmasına karşı mı söylüyorsunuz bunu?" sorusu üzerine Erdoğan, "Tabii, o var ama anlaşılan şu ki Amerika ambargoyu kaldırsa da kaldırmasa da maalesef attığı adımlarla 'Türkiye sen ne yaparsan yap'. Bunu diyor." ifadesini kullandı.

"Limana askeri savaş gemilerinin girecek olmasını nasıl değerlendirdiniz? Türkiye'ye tehdit mi bu?" sorusu üzerine Erdoğan, "Lozan'a baktığımız zaman buralar silahtan ari olan adalardır. Ama silahtan ari olması gereken bu adalara Amerika maalesef ne Lozan'ı dinliyor ne bu noktada Paris'i dinliyor, bunların hiçbirisini dinlemeden bu adımları attı, atıyor." dedi.

Son Güncelleme: 29.09.2022 17:27
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