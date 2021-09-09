SON DAKİKA! UBP'de uzlaşı...

ÖZEL HABER

UBP'de de uzlaşı sağlandı.

4 genel başkan adayı kurultayın 30 ve 31 ekimde yapılması konusunda uzlaşıya vardı...

Buna göre 4 genel başkan adayı 30 Nisan 2020'ye kadar UBP'ye üye olanların oy kullanmasını, 3 kez seçimlere katılmayan üyelerin üyelikten düşürülmesi ve seçimlerin tek merkezde yani Lefkosa'da yapılması için anlaştılar....

Böylelikle günlerdir devam eden UBP'de uzlaşı yakalanmış oldu...

Tüzük kurultayI da genel seçimlerinden sonraya kaldı.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, yaptığı konuşmada partinin seçimlere kırılmadan dökülmeden gitmesi konusuda genel başkan adaylarının ortak karar almasının önemine değindi .

Sucuoglu " bizim en büyük gücümüz birlikteliğimiz " dedi...

UBP Milletvekili HasanTaçoy yaptığı konuşmada sağlanan uzlaşının UBP'ye yakıştığını bu konuda özverili davranan tüm başkan adaylarına teşekkür etti.

UBP Milletvekili Zorlu Töre, yaptığı konuşmada UBP'de tartışma ortamının bir kültür olduğunu ancak UBP'nin devleti yaşatmak gibi bir misyonu olduğunu söyledi...

Ersan Saner , “Partide bir tüzük değişikliği gerekiyordu, Bunu tartışalım dedik ve sonuçta bir ortak nokta bulabildik.Partimizin Birliği ve dirliği için bu uzlaşıya vardık.UBP ülkenin en büyük partisi hakkımızda yorumlar yapılıyor. 4 arkadaşımız mutabakata vardı. Toplantının ardından birlik mesajı vereceğiz. Herkes bizi izlemeye devam etsin. Seçim tek bölgede iki gün yapılacak. Oylama cumartesi ve pazar yapılacak" dedi.