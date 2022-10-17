SON DAKİKA! Uçuşlar normale dönüyor

ÖZEL HABER

KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'den alınan bilgiye göre şu sıralar hava muhalefetinin etkisini azaltmasıyla birlikte seferler de normale döndü.

Gündem Kıbns'a konuşan Sofi, Sabiha Gökçen-Ercan seferini yapan bir uçağın Ercan'a inemeyince Adana’ya yönlendirildiğini söyledi. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte uçağın şu sıralar, Ercan'a gelmek üzere kalktığı öğrenildi.

Öte yandan iki İstanbul-Ercan ve bir Antalya-Ercan olmak üzere 3 sefer de kötü hava koşulları dolayısıyla iptal edildi. Sofi, yolcuların mağdur edilmeyeceğini, seferlerin en kısa sürede normal bir şekilde yapılacağının belirtti.

Sofi, şu sıralar hava muhalefetinin etkisini azaltmasıyla birlikte seferlerin de normale döndüğünü söyledi.

THY ek sefer koydu

Bu arada Türk Hava Yolları iptal olan Ercan uçuşları için ek sefer koydu.

buna göre;

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ERC - İST SABİHA GÖKÇEN 20.20

ERC - İST SAAT 20.00

ERC - ANTALYA UÇUŞU 20.50'de gerçekleştirilecek