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SON DAKİKA! Üst Komite Kararları Açıklandı

45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar Açıklandı.

10 Haziran 2022 Cuma 15:53
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SON DAKİKA! Üst Komite Kararları Açıklandı
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45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Tarafından Alınan Kararlar

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI (09.06.2022)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

31.05.2022

7.06.2022

Değişim

Toplam vaka sayısı

236

279

18,22%

Yerel vaka sayısı

236

279

18,22%

Yurtdışı vaka

0

0

0,00%

100.000 de vaka sayısı

61,78

73,04

18,23%

100.000 de yerel vaka sayısı

61,78

73,04

18,23%

Test sayısı

36.578

9.930

-72,85%

Test pozitiflik oranı

0,65%

2,81%

332,31%

Hastanede tedavi gören

5

1

-80,00%

Yoğun bakımda tedavi gören

0

0

0,00%

Yoğun bakım oranı

0,00%

0,00%

0,00%

Aktif vaka sayısı

354

249

-29,66%

Kaybedilen vaka sayısı

1

0

-100,00%

İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI                              

31.05.2022

7.06.2022

Değişim

KKTC GENELİ

8,8

10,4

18,05%

LEFKOŞA

15,6

18,6

19,23%

GAZİMAĞUSA

4,8

7,3

52,08%

GİRNE

6,5

6,5

0,00%

İSKELE

3,9

1,5

-61,54%

GÜZELYURT

5,4

6,6

22,22%

LEFKE

5,1

8,1

58,82%

KARARLAR

    

  1. ÜLKEYE GİRİŞ İLE İLGİLİ KARARLAR  

  1. 13.06.2022 tarihinden itibaren Komitemiz tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar kişiler, aşılı veya aşısız olmalarına bakılmaksızın, Covid-19 test yapma zorunluluğu olmadan ülkeye giriş yapabileceklerdir.

  1. ADA İÇİ SINIR GEÇİŞLERİ İLE İLGİLİ KARARLAR

  1. Ada içi geçişlerde, kişiler Covid-19 test yapma zorunluluğu olmaksızın geçiş yapmaya devam edecektir.

  1. MASKE İLE İLGİLİ KURALLAR

  1. Üst solunum yolu şikayetleri olan kişiler kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanacaklardır.
  2. Risk grubunda olan (60 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer,böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diabet hastaları, HIV hastaları)  aşısız kişiler kapalı alanlarda maske kullanacaklardır.
  3. Hastaneler ile sağlık merkezleri, yaşlı bakım evleri, huzurevleri ve cezaevi çalışanları ve bu merkezleri ziyaret eden kişiler maske kullanacaklardır.
  4. Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restorant, spor salonları vb. yerler) gerekmektedir. 

  1. TESTLER İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR

  1. Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan Covid-19 testlerinin  (PCR/antijen  testleri)CE-IVD sertifikası olması zorunludur.
  2. Yaşlı bakım evlerini ve cezaevlerini ziyaret edecek kişiler son 48 saatlik negatif antijen testlerini veya son 72 saatlik negatif PCR testlerini ibraz etmek zorundadırlar. Semptom gösteren kişiler testleri negatif olsa dahi belirtilen yerleri ziyaret edemeyeceklerdir.   
  3. Semptom gösteren kişilere önce antijen testi yapılacak ve antijen testinin pozitif çıkması halinde PCR testi yapılacaktır. Antijen testlerinin negatif çıkmasına rağmen ciddi semptom gösteren kişiler doktor istemi ile PCR testi yaptırabileceklerdir.

  1. TEMASLI  KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR

  1. Covid 19 pozitif kişi ile temas eden kişiler semptom takibi yaparak maskeli olarak güncel hayatlarına devam edecektir. Bu kişiler semptom göstermeleri halinde antijen testlerini yaptıracaklardır. Antijen testlerinin pozitif çıkması durumunda PCR testi yaptıracaklardır.

  •  Ailede Covid-19 Pozitif Olma Durumunda Çocuğun Okula Devamı:

ÇOCUK

AYNI EVDE YAŞAYAN COVİD-19 POZİTİF BİREY

OKULA DEVAM

AŞI

TAM AŞILI

TAM AŞILI

OKULA DEVAM

TAM AŞILI

AŞISIZ

OKULA DEVAM

AŞISIZ

TAM AŞILI

OKULA DEVAM

AŞISIZ

AŞISIZ

OKULA GİTMEYECEK
  1. COVİD-19 POZİTİF KİŞİLERLE İLGİLİ KARARLAR
  • Kişilerin, Covid 19 PCR test sonucunun pozitif olduğu ile ilgili gelen mesaj akabinde izolasyon süreci başlar (0. Gün)
  • Başka bir test merkezine giderek ikinci kez test yapılması durumunda ikinci testin sonucu dikkate alınmayacaktır.
  • İzolasyon süreci testsiz 7 gündür. 7. günün sonunda kişiler güncel hayatlarına devam edebilecektir.    
  • Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi  Kurulları ve Sağlık Bakanlığı temas ekibi tarafından istişare edilecektir.
  • Pozitif kişilerin evde nefes darlığı göğüs ağrısı ve bulgularında (ateş, öksürük halsizlik, baş ağrısı vb.) artış olması halinde 0533 842 8358 numarasını arayarak yardım alabilirler.  

Covid-19 pozitif kişilere ev karantinası uygulamasının yapılabilmesi için, evdeki (konut, yurt, lojman v.b) diğer bireylerle temas olmayacak şekilde kişiye ait ayrı bir oda olması zorunludur. Ev içerisinde aynı banyo ve tuvaletin kullanılması halinde bu yerler her kullanım sonrası dezenfekte edilir.Dezenfeksiyon %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyuyla yapılır. (10 litre su içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.)

Ev karantinasına alınan Covid-19 pozitif kişi, karantina süresince evden çıkamaz  (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir) ve karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edemez.

Pandemi Bilgi Sisteminde herhangi bir kaydı bulunmayan Covid-19 pozitif kişilere Sağlık Bakanlığı’nca resmi evrak düzenlenmeyecektir.

  1. AŞILARLA İLGİLİ KARARLAR
  1. Aşılı kişiler hatırlatma dozlarını 4-6 ay içerisinde yaptırabilirler.

Covid-19 hastalığını geçirmiş hiç aşı yaptırmayan veya aşı sürecini tamamlamayan kişiler iyileştikten 1 ay sonra aşılarını yaptırabilirler.

Covid-19 hastalığını geçirmiş aşılı kişiler ise iyileştikten 4-6 ay sonra aşılarını yaptırabilirler.

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