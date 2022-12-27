SON DAKİKA... Yüksel Çelebi'nin ayağı kırıldı...

ÖZEL HABER

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi,'ye Dikmen'de Belediyeye ait şantiye alanı içerisinde silahlı saldırı girişimi gerçekleşti.

Polis açıklamasına göre, belediye çalışanı S.E. (E-45), Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile aralarında çıkan tartışma sonrası aracından aldığı av tüfeğini yere doğrultarak bir el ateş açtı. S.E. olayın ardından tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Çelebi'nin ayağı kırıldı

Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre, olay sırasında Şantiyeden kaçmaya çalışan Yüksel Çelebi, düşerek ayağını kırdı. Çelebi'nin hastanede kontrol altında olduğu, durumunun iyi olduğu öğrenildi.