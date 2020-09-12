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SON DAKİKA! Zaroğlu,Türkiye'ye naklediliyor

Covid-19'a yakalanan YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, tedavisi için ambulans uçakla Türkiye'ye naklediliyor.

12 Eylül 2020 Cumartesi 21:56
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SON DAKİKA! Zaroğlu,Türkiye'ye naklediliyor

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Covid-19'a yakalanan Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Milletvekili ve parti genel sekreteri Bertan Zaroğlu, tedavisi için Türkiye'ye naklediliyor.

Karantinadayken ateşinin yükselmesi ve öksürük nöbeti geçirmesi nedeniyle tekrar hastanede tedavi altına alınan Zaroğlu, bu akşam ambulans uçakla Türkiye'ye gidiyor.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı durumu şu şekilde açıkladı:

Milletvekilimiz Bertan Zaroğlu'nun tedavisine Ankara Şehir Hastahanesi'nde devam edilecek...

Teşekkürler Türkiyem...

Zaroğlu sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımında ise şunları söyledi:

Şu anda çok iyi olmadığım için uzunca yazamayacağım yaşadığım rezaletleri kendime geldiğimde herkese anlatacağım hiç kimsenin lafına bakmayın.

Gündem Kıbrıs'ın elde ettiği bilgilere göre Bertan Zaroğlu’nun tomografi sonuçlarında, ciğerlerinde ciddi tahribat olduğunu ortaya çıktı.

Son Güncelleme: 12.09.2020 22:38
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsBertan Zaroğlu
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