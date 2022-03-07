SON DAKİKA! ZORLU ilk turda REDDEDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplandı.

Meclis Başkanı yapılan ilk oylamada seçilemedi.

UBP Milletvekili Zorlu Töre, 24 ret, 22 kabul, 2 çekimser, 2 geçersiz, 1 boş ve 1 de çifte mühür oy ile reddedildi.

Töre’nin seçilebilmesi için ilk 4 oylamada 26 sayısına ulaşması gerekiyor.

Meclis Başkanlığı seçimi için ikinci tura geçildi.

Görevlendirmeler yapıldı

Meclis Genel Kurulu toplandı, görevlendirmeler yapıldı.

Genel Kurul’da AKPA toplantılarına UBP Milletvekili Özdemir Berova ile CTP Milletvekili Armağan Candan’ın katılması oy birliğiyle kabul edildi.

Avrupa Parlamentosu’nda görevlendirilecek sürekli heyet üyeleri ise oybirliğiyle UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek ile CTP Milletvekili Fikri Toros oldu.