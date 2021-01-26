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SON DAKİKA!BAŞBAKAN SANER AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Ersan Saner açıklama yapıyor...

26 Ocak 2021 Salı 00:40
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SON DAKİKA!BAŞBAKAN SANER AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Ersan Saner açıklama yapıyor...

SANER'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLIKLARI ŞU ŞEKİLE:

-Halkın Sağlığını düşünürken aynı zamanda ekonomiyi de düşünmek zorundayız bu nedenle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu yarın toplanıp tekrar görüşme yapacaktır.

-Ülkemizde Covid-19'a yakalanan kişilerin temaslılarını sağlık görevlilerine bildirmek konusunda sıkıntılar olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Saner, özellikle kış aylarında vaka oranının arttığına dikkat çekerek, maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.

Son Güncelleme: 26.01.2021 01:54
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