SON DAKİKA!BAŞBAKAN SANER AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Ersan Saner açıklama yapıyor...

SANER'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLIKLARI ŞU ŞEKİLE:

-Halkın Sağlığını düşünürken aynı zamanda ekonomiyi de düşünmek zorundayız bu nedenle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu yarın toplanıp tekrar görüşme yapacaktır.

-Ülkemizde Covid-19'a yakalanan kişilerin temaslılarını sağlık görevlilerine bildirmek konusunda sıkıntılar olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız.

Saner, özellikle kış aylarında vaka oranının arttığına dikkat çekerek, maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını istedi.