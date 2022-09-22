Son Dört Haftada Toplam 1312 Vaka 3 Kayıp…

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KKTC’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre Covid-19 vakaları düşüşte olsa da, yaklaşan kış aylarına karşı uzmanlar uyardı…

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 1 ayda, haftalık açıklanan Covid-19 verilerinde düşüş gözlemlendi. Maske-Mesafe-Hijyen kurallarının unutulduğu KKTC’de uzmanlar yaklaşan kış ayları ile birlikte vakaların artmasından endişe ederken, kurallara uyulması noktasında uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı Covid-19 verilerine göre, son dört haftada toplam 26 bin 949 test yapılırken, 1312 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi ise vefat etti. Son dört haftalık verilere göre ise haftalık verilerde vaka sayısı düşüş gösterdi.

Covid-19 pandemisinin dünyada görülmesiyle birlikte ciddi tedbirler alınmış ve süreç içerisinde tedbirler gevşetilmişti. Vakaların artmasıyla birlikte kapalı mekânlarda Bulaşıcı Hastalıklar Üst komitesi maske kuralını getirmişti. Vakaların son haftalarda düşüşte olması nedeniyle, Bulaşıcı Hastalıklar Üst komitesi son aldığı kararlarda maske zorunluluğu kaldırılıp, inisiyatife bırakılırken, okul servislerinde maske zorunluluğu devam ediyor.

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte uzmanlar Covid-19 vakalarına karşı uyarılarda bulunuyor. Soğuk havaların başlaması ile birlikte vakaların artışından endişe eden uzmanlar, kişisel tedbirlere uyulması ve Maske-Mesafe-Hijyen kuralının ihmal edilmemesi yönünde uyarıda bulundu. Covid-19 hatırlatma dozlarının ihmal edilmemesi yönünde de uyarılarda bulunan uzmanlar, özellikle risk grubunda olan kişilerin hatırlatma dozlarını yaptırmaları gerektiğini söyledi.