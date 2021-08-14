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SON DURUM! Yangın kontrol altına alınamadı

Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde büyük yangın...

14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:07
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SON DURUM! Yangın kontrol altına alınamadı

Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, Boğaz'daki askeri birlik karşısındaki yolda meydana gelen yangın, hem itfaiye ekipleri hem de yoldan geçen vatandaşlar ile bölge halkı tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bölge sakinlerinin kovalarla yangına müdahale ettiği de gözlemlendi.

Yangınla ilgili polisten gelen bilgide, yangının saat 10.30 sıralarında başladığı kaydedildi.

Rüzgarın da etkisiyle alevler büyük bir alana yayıldı.

Ağırdağ yolu yakınlarındaki yangının, evlere sıçramasının önlendiği ancak  bölgede bulunan balyalara sirayet ettiği bildirildi.

Polis Basın Subaylığı, yangının henüz kontrol altına alınamadığını da açıkladı.

Açıklamada ayrıca, yangına Dikmen Belediyesi’ne ait su tankerlerinin de müdahale ettiği belirtildi.

Son Güncelleme: 14.08.2021 12:09
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