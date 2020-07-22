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Son etap başladı

Gönyeli merkezde yer alan Atatürk Caddesi’nde kentsel dönüşüm için üçüncü etap çalışmalar da başladı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:45
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Son etap başladı

Gönyeli merkezde yer alan Atatürk Caddesi’nde kentsel dönüşüm için üçüncü etap çalışmalar da başladı.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, “Bu dönüşümlerin engelsiz kent anlayışı ile hem tüm Kıbrıs hem de Avrupa’da örnek olmasını istiyoruz” diyen Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, hizmet kalitesi ile birlikte kentin standartlarını yükseltmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Projenin detaylarının “şeffaflık ve yurttaşın bilgi edinme hakkı kapsamında” halk ve esnafla paylaşıldığı belirtildi.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ve teknik heyeti, Atatürk Caddesi üzerinde işyerleri bulunan esnaf ve vatandaşlarla buluştu, hem projenin detaylarını paylaştı hem de görüşleri dinledi.

Atatürk Caddesi 3’üncü Etap Projesi, Gönyeli Belediyesi ile ihaleyi kazanan Gölek Construction arasında imzalanan sözleşme ile yürütülüyor.

Gönyeli Belediyesi Şehir Planlama Uzmanı Merter Refikoğlu, projenin genel hatlarıyla ilgili toplantıda bir sunum yaptı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli de yaptığı konuşmada, trafik sorunları sebebiyle sona bırakılan üçüncü etabın tamamlanmasıyla Gönyeli merkez ana cadde düzenlemesinin sonuçlanacağını belirtti.

Benli, “Siyahı bitirdik grilere başladık. Bugünkü Gönyeli’nin büyüklüğünde 260 kilometrelik bir çalışma alanından söz ediyoruz. Bu da kamusal alanda yapacağımız en büyük yatırımdır” ifadelerini kullandı.

Toplantının son derece verimli, samimi ve yapıcı geçtiğini anlatan Başkan Benli, esnafa ve katılımcılara teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
GönyeliAtatürk Caddesi
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