Aşıları taşıyan ilk uçak, dün gece saat 21:00 sıralarında Ercan Havalimanı’na indi. İlk uçakta 26 bin doz aşı KKTC’ye ulaştırıldı.

Aşı taşıyan ikinci ambulans uçak ise 01:15’te 24 bin doz aşıyla Ercan Havalimanı’na indi.

Covid-19 pandemisinin başladığı günden bugüne kadar Türkiye’nin KKTC’ye gönderdiği aşı miktarı 240 bine ulaştı.

KKTC’ye AB’den de 24 bin 700 doz AstraZeneca, 21 bin tek doz Johnson & Johnson, 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech olmak üzere toplam 56 bin 50 doz aşı gelmiş durumda.

Son gelen aşıların yapılmasıyla birlikte KKTC’de toplam aşılanan kişi sayısı 150 bine yaklaşacak.





