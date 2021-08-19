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"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
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"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”

Girne’de meydana gelen olayda sarhoşluk çocuklarını darp suçlarından gözaltına alınan M.M ülkesi İngiltere’ye gönderildi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 18:01
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"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”

(Kamalı Haber) 

Girne’de meydana gelen olayda sarhoşluk çocuklarını darp suçlarından gözaltına alınan M.M ülkesi İngiltere’ye gönderildi.

Eşinin önceki gün ülkeye gelerek, zanlıyı götürdüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

15 Ağustos saat 21.00 sıralarında Ozanköy’de bir restoranın içerisinde 127 miligram alkolün tesiri altında olduğu sırada kendisine içki verilmediği gerekçesiyle bağırıp, çağırıp çevreye rahatsızlık vermişti.

Zanlı gözaltına alındığı esnada, “Bu akşam uçuşum vardı. Allah bana uçağa binmemi söyledi. Ben de o yüzden uçağa binmedim. Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak” sözlerini sarf etmişti.

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