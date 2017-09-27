Son pişmanlık neye yarar?

Hüseyin Çiçek

Gazimağusa’da 18 Nisan 2017 tarihinde işlenen Burcu Okumuş cinayeti ile ilgili olarak önceki gün başlayan tahkikat duruşmasına dün devam edildi. İddia Makamının mahkemeye tanık olarak dinlettiği görüntü uzmanı, cinayet anının bulunduğu güvenlik kamerası görüntülerini mahkemeye emare olarak sundu. Talihsiz genç kadının öldürüldüğü anları da içeren dehşet verici görüntüler mahkemeye izletildi.

Sanık Özgür Okumuş’un, cinayet anı görüntüleri izletildiği esnada gözlerinden yaş geldiği dikkatlerden kaçmadı.

Cinayetten 2 saat önce bira aldı

İddia Makamı adına davayı yürüten görüntü uzmanı, polis memuru Mehmet Bakır, 18 Nisan 2017 tarihinde saat 11.00 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “Yemen Kahvesi” isimli işletmenin önünde bir bıçaklama vakasının olduğunun kendisine bildirildiğini söyledi.

Bakır, konu yere giderek, “Yemen Kahvesi” ile konu işletmenin yanında bulunan “Mevlit” isimli apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini ve ardından konu görüntüleri teslim alarak VCD’ye aktardığını belirtti.

Marketten bira alıp eve girdi

Mahkemeye emare olarak sunulan görüntülerde, sanık Özgür Okumuş’un, olaydan yaklaşık 2 saat önce ikamet etmekte olduğu “Mevlit” isimli apartmandan çıktığı ve kısa süre sonra da elinde, içerisinde 2 şişe biranın bulunduğu poşet ile apartmana geri döndüğü görüldü.

Yine mahkemeye izletilen görüntülerde, sanık Özgür Okumuş’un cinayetten dakikalar önce karşı tarafta bulunan markete doğru gittiği, kısa süre sonra ise elinde bıçak ile “Yemen Kahvesi"ne girdiği görüldü. “Yemen Kahvesi” isimli işletmeden elde edilen görüntülerde ise sanığın, işletmenin mutfağına girdiği ve kısa süre sonra çıkış yaptığı görüldü.

Kameraya yansıyan dehşet anları

Maktul Burcu Okumuş’un cinayetten çok kısa süre önce “Yemen Kahvesine” geldiği ve sadece birkaç dakika sonra koşarak işletmeden çıktığı, Özgür Okumuş’un ise hızlı bir şekilde arkasından işletmeden çıkarak talihsiz kadının peşine düştüğü de görüntülere yansıdı. Uzak açıdan olan başka bir kamera görüntüsünde de sanığın, maktul Burcu Okumuş’u bıçakladığı ve ardından bıçağı kendisine soktuğu kan donduran anlarda görüldü.

İddia Makamının, dünkü duruşmada başka tanık hazır etmemesi üzerine, dava tanıkların dinlenmesine devam edilmek üzere bugüne ertelendi.