Son sözü bilim kurulu söyleyecek

Başbakan Ersan Saner Hükümet programının tamamlanması için Başbakanlık'ta gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu üyelerinin toplantısı sonrasında açıklamada bulundu. Açıklama sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Saner, yeni yılda karantinasız gelişin olup olmayacağı konusunda net bir bilgi vermedi.

Bazı otellerin yeni yılda karantinasız ülkeye geliş için reklam yaptığının sorulması üzerine Saner, Güney Kıbrıs ve diğer bir çok ülkeden covid 19'un durumuna ilişkin bilgiler aktardı. Saner, KKTC'nin corona konusunda en başarılı ülkelerden biri olduğunu belirterek, bu konuyla ilgili Bilim Kurulu'nun alacağı karara uyacaklarını kaydetti.

Ekonominin de çok önemli olduğuna değinen Saner, her iki durumun da değerlendirilerek bu konuda karar üretileceğini sözlerine ekledi.