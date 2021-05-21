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Son sözü Milli Eğitim Bakanlığı söyleyecek…

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararlar açıkladı.

21 Mayıs 2021 Cuma 20:53
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Son sözü Milli Eğitim Bakanlığı söyleyecek…

Yeni alınan kararlar kapsamında devlet ve özel okulların açılması için onay verildi. Yapılan açıklamada okulların açılmasının Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılacağına dikkat çekildi.

İşte o karar:

Devlet ve özel okullar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabilirler. (dershane, etüt, özel dersler, kurs faaliyetleri ve yaz okulları da dahil) Kreşlerde(3,4,5 yaş) 12. Sınıflarda görev alan  öğretmenler ve çalışanlar, belirtilen istasyonlarda 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.  Ayrıca planlama sonrası açılacak olan eğitim sektöründe görev alan öğretmenler ve çalışanlar da 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir.

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim BakanlığıOkulKKTC
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