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Son tarih 15 Ocak

Cypfruvex valensiya, limon, yafa ve greyfrut ürünü alımı yapacak

06 Ocak 2020 Pazartesi 22:01
Son tarih 15 Ocak

Kıbrıs Meyve Sebze İşletmecilik Şirketi (Cypfruvex), birinci sınıf paketleme kalitesinde Valensiya ürünü alım fiyatının ton başına bin TL, sıkma kalitesinde Valensiya fiyatının da 630 TL olduğunu açıkladı.

Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ tarafından yapılan açıklamada, Cypfruvex Ltd’e birinci sınıf Valensiya ürününü vermek isteyen üreticilerin şirkete başvurması ve sözleşme imzalaması gerektiği; sıkma kalitesi Valensiya ürünü için de şirkette kayıt yaptırması gerektiği belirtildi.

Limon, yafa ve greyfrut ürünleri için de şirketin 15 Ocak’a kadar başvuru kabul ettiği ifade edildi.

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