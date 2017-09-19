Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! 
Tatbikatta yalnışlıkla sivilleri vudular
Alzheimer için yararlı!
Bulmaca yerine sudoku
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"
"Acı biber yemek sağlıktır"

Son umut Hükümet

Havva öğretmenin geri dönmesini isteyen Dörtyol İlkokulundaki öğrencilerin velileri başbakanlık ve bakanlık önünde eylem yaptı.

19 Eylül 2017 Salı 10:48
Son umut Hükümet

Dörtyol İlkokulu önünde geçtiğimiz gün eylem yapan veliler, eylemi Lefkoşa’ya taşıdı. Veliler, dün yeniden Dörtyol İlkokulu’nda eylem yaptı. Ardından da Lefkoşa’ya gelerek, önce Milli Eğitim Bakanlığı’na sonra da Başbakanlık önüne gitti. Yaklaşık 20 kişiden oluşan gurup, saatlerce eğitim bakanı ile görüşmek için bekledi. Veliler, “Havva öğretmeni istiyoruz”, “Geleceğimizle oynamayın”, “4. Sınıf kapatılıyor” ve “Öğrenciler evde veliler okulda” yazılı pankartlar taşıdı. Veliler, Havva öğretmenin sendikaya üye olmadığı ve eylemlere katılmadığı gerekçesiyle okulda istenmediğini iddia etti. Veliler son umut olarak Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova’nın kapısına geldiklerini belirterek, “Öğretmenimiz köye geri dönsün” dedi.

“Çocukların geleceği ile oynamasınlar”

Önce Eğitim Bakanlığı’na giden aileler, bakan ile görüşmek için binaya girdi. Toplantı odasında bazı yetkililer ile görüşen aileler, “Sayın bakan, bakanlar kuruluna gittiği için onunla görüşemedik” diyerek bu kez de soluğu Başbakanlıkta aldı. Veliler yine pankartlarla bakanla görüşmek için Başbakanlık kapısında bekledi. Veliler yaklaşık 20 çocuğun kaydını okuldan aldığını söyledi. Havva öğretmeni geri istediğini belirten veliler, “Sadece biz değil, çocuklar da 3 yıllık öğretmenlerini istiyorlar. Çocukların geleceği ile oynamasınlar” dedi.

Velilerden yetkililere mesaj

Diyalog’a konuşan velilerden Rukiye Sonbaş, Bizim çocuklarımızı ilkokul 1. Sınıftan 3. Sınıfa kadar Havva öğretmen okuttu. Biz de çocuklar da öğretmenimizden çok memnunuz. Onu başka bir sınıfa vermelerini istemiyoruz. Bu çocuklar bu öğretmene alıştı ve başka öğretmen gelirse bu çocuklar dağılır. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Havva öğretmen özverili bir eğitimci, evlatlarımızı onun okutmasını istiyoruz” dedi.

Sümeyya Abiç isimli veli ise şunları aktardı, “Biz Havva öğretmeni yıllardır tanıyoruz. Çocuklarımız onu çok seviyor ve 4. Sınıfı da Havva öğretmenin okutmasını istiyoruz. O başarılı bir eğitimci. Çocukların okula gidemediği durumlarda hiç karşılık beklemeden, sırf çocuklar derslerinden geri kalmasın diye eve gelip öğretiyor. Biz köyde yaşadığımız için çocuklarımızı köy okuluna vermekten başka imkânımız yok.”

Diyalog Gazetesi

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"
Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"
Öfkesini arabadan çıkardı!
Öfkesini arabadan çıkardı!
Büsküvütçü: "MDP'ye yıldırma politikası uygulanıyor"
Büsküvütçü: "MDP'ye yıldırma politikası uygulanıyor"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim