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Son yüz yılın canlı tanığı

Henüz 12’sinde gelin, 15’inde anne oldu. 7 çocuk, 24 torun, 53 torun çocuğu ve torun çocuklarından da 16 torunu olan Munise nene 100’üncü yaşını kutladı

20 Ocak 2018 Cumartesi 10:07
Son yüz yılın canlı tanığı
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Havadis'ten Gürsel Karagözlü'nün haberine göre, Erenköy’ün yanındaki Bozdağ’da 14 ocak 1918’de dünyaya gelen Munise Sevengül, 100’üncü yaşını oldurarak Dalya dedi.

7 çocuk sahibi, 24 torun, 53 torun çocuğu ve torun çocuklarından da 16 torunu olan Munise nene henüz 12 yaşında  gelin, 15’inde anne oldu.

1930 Reşat Sevengül ile hayatını birleştiren Munise nene, yıllarca Çamlıköy ve daha sonra Yedidalga’da yaşadı.

24 yıl önce 1994 yılında eşi Reşat Sevengül’ü kaybeden Munise nene, şu anda Lefke’de kızı Suzan Yolaç ile birlikte yaşıyor.

Munise nenenin 4 kız, 3 erkek 7 çocuğu var. Bir asra sığdırdığı ömründe 24 torun, 53 torun çocuğu gören Munise’nin torun çocuklarından da 16 torunu var.

100’üncü yaşa özel sürpriz parti

Çocuklarının bir bölümü ile torun ve torun çocukları 14 Ocak’ta, Munise neneye sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Munise nene, evlatları ve torunları ile 100’üncü yaşını kutlamanın mutluluğuna vardı.

Sağlığı yerinde

Munise nenenin genel sağlığı iyi ancak son 10 yıldan beridir gözlerinde bazı problemler yaşadığından  katarak ameliyatı oldu. Az görmesine rağmen tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumda ve akıl sağlığı yerinde bir kişi olarak yaşamını sürdürmektedir.

Uzun yaşamanın sırrı doğa

Munise nene, uzun sağlıklı yaşamını yaptığı hareketli işlere ve doğal besinlerle beslenmesine bağlıyor. Munise nene, ömrünün büyük bölümünde tarla işlerinde çalışarak çobancılık yaparak ve doğa besinlerle beslenerek geçirdi.

Munise nene, gençlere de önerilerde bulunarak, doğal beslenmelerini, sevgi ve saygıyı birbirlerinden eksik etmemelerini ve mutlaka doğaya çıkıp, gezmeleri ve temiz hava almaları önerilerinde de bulundu.

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