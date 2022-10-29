Sonay Adem anıldı

CTP’den verilen bilgiye göre, Gazimağusa’daki anma törenine, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Mağusa milletvekili Teberrüken Uluçay, eski CTP Genel Başkanı ve eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, CTP MYK ve PM üyeleri ile Adem’in ailesi ve çok sayıda seveni katıldı. Konuşmalar yapılarak Adem’in hatıralarının ve fikirlerinin hatırlatıldığı tören, mezarına çiçek konmasıyla son buldu.

-Akansoy

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, anma töreninde yaptığı konuşmada, Sonay Adem’i her gün andığını ve aradığını söyledi. “Sonay Adem” denildiğinde aklına ilkeli bir duruş, insanlık, adaletli duruşu, kararlılığı, cesareti, korkusuzluğunun geldiğini ifade eden Akansoy, bugün içinde geçilen zor koşullarda, Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesiyle karşı karşıya bırakıldığını ve Sonay Adem’in kararlı ve cesaretli duruşunu aradıklarını belirtti.

Adem’in ilkeli duruşunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttüğü dönem açıkça ortaya koyduğunu kaydeden Akansoy, “Ben onu her gün anıyorum, arıyorum. Sığınacak bir liman olduğu için arıyorum. Sonay Abimiz rahat uyusun. Biz bu ilkeleri ve değerleri yeni kuşaklara aktararak mücadelesini sonuna kadar ayakta tutacağız” dedi.

-Soyer

Ferdi Sabit Soyer de, Sonay Adem’i ebediyete intikal ettiği günden beri özlemle andıklarını ifade etti. Adem’in yalnızca siyasi konuşmalarını değil, güzel gülüşünü, her zaman için sevgiyle dolu yaklaşımlarını, dostluğunu, yurt sevgisini, insan sevgisini hep özlediklerini ve andıklarını söyleyen Soyer, sevgiyi ve dostluğu inşa etmenin çok önemli bir miras olduğunu vurguladı.

Sonay Adem’in sadece kendilerine değil, Kıbrıs Türk toplumunun yeni nesillerine de çok önemli miraslar bıraktığını ifade eden Soyer, “Bunları ilerletmek boynumuzun borcudur” dedi.

-Nicel Adem

Sonay Adem’in kızı Nicel Adem de, Sonay Adem’in kızı olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Sonay Adem’in boşluğunu doldurmanın mümkün olmadığını ancak O’nun ve yoldaşlarının açtığı yolda cesaret ve mücadeleyle yürümenin, güzel yarınlar yaratmanın en güzel anma biçimi olacağına dikkat çeken Nicel Adem, “O’nun mücadelesi bizim mücadelemizdir. Özellikle içinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim” diye konuştu.