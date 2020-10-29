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SONAY ADEM ÖLÜMÜNÜN 2. YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) merhum Genel Sekreteri eski bakanlardan Sonay Adem, ölümünün 2. yıl dönümünde, bu sabah Gazimağusa'da mezarı başında anıldı.

29 Ekim 2020 Perşembe 16:14
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SONAY ADEM ÖLÜMÜNÜN 2. YIL DÖNÜMÜNDE MEZARI BAŞINDA ANILDI

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) merhum Genel Sekreteri eski bakanlardan Sonay Adem, ölümünün 2. yıl dönümünde, bu sabah Gazimağusa'da mezarı başında anıldı.

Anma törenine Sonay Adem’in eşi Gönül Adem, oğlu ve kızları, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, bazı milletvekilleri, sevenleri ve eski başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer de katıldı.

TKP-YG açıklamasına göre, anma töreninde konuşan Sonay Adem’in kızı Güncel Adem, törene katılan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. Babasının Kıbrıs Türk halkına ve ailesine bıraktığı en büyük mirasın dostluk, sevgi ve cesaret erdemi olduğunu belirten Adem, onun bu mirasının yarınlara taşınmasının önemine işaret ederek, bu sayede hiçbir zaman yenilmeyip, eğilmeyip bükülmediğini kaydetti.  

TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da, TKP-YG’nin kuruluşunda birlikte çalıştıkları Sonay Adem’den çok şey öğrendiklerini söyledi. Sonay Adem’in kendilerine öncülük eden bir kişilik olduğunu söyleyen Çakıcı, onun topluma hizmet etmiş, başını dik tutanların önderliğini yapmış ve toplumun içinde az kalan toplum liderlerinden biri olduğunun altını çizdi.

Mehmet Çakıcı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çalışma Bakanlığı yaptığı dönemde yaptıkları bugün hala konuşulmakta, bir sürü insana ışık tutmaya devam etmektedir. Bu zor dönemde Sonay Adem'in temellerini attığı İşçi İstihdam Fonu’ndan binlerce insan ekmek yemektedir ve bu çok anlamlı bir izdir. Son dönemde TKP-YG’de kendisiyle çalışma imkanı bulduk. Çok önemli bir deneyimi vardı ve bizlere de yol gösterici oldu. Söylediği tüm önerileri hepimiz ciddiyetle ele alıyor ve tecrübelerinden yararlanıyorduk. Örgütlenme açısından da unutamayacağımız çok önemli bir şahsiyetti. Özellikle sol mücadele, sosyal demokrat değerler açısından unutulmayacak bir liderdi. Bugün solda liderlik edenlere de örnek olmuştur.  En önemlisi de önemli bir aile lideri ve babaydı onu da çok takdirle ve örnek alarak izledik. Geriye dönüp baktığımız zaman bir abi, dost, arkadaş ve yoldaş olarak verdiği mücadele, sahip olduğu ilkeler bizim için her zaman örnek olacaktır. Kendisini saygıyla anarken, gösterdiği öğreti ve mücadele bizlere ışık tutmaya devam edecektir” dedi.

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