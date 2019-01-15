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Sonbahar patates alanları için itiraz süresi cuma gününe kadar uzatıldı

 2018 Sonbahar Patates Üretim Döneminde Genel Tarım Sigortası Fon’una beyan edilen sonbahar patates alanları için itiraz süresi cuma güne kadar uzatıldı. 

15 Ocak 2019 Salı 17:07
Sonbahar patates alanları için itiraz süresi cuma gününe kadar uzatıldı

Fon Müdürü İpek Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, “2018 Sonbahar patates üretim döneminde Genel Tarım Sigortası Fonuna beyan edilen sonbahar patates alanları için itiraz süresinde gerekli resmi belgeleri temin edemeyip itiraz edemeyen veya itirazlarını yapıp gerekli belgeleri tamamlayamayan üreticiler için 14.1.2019 – 18.1.2019 (her iki tarih dahil) tarihlerinde 5 is günü daha itiraz açılmasına karar vermiştir” dedi. 

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Askı Listelerindeki bulgulara itirazı olan üreticilerin cuma günü mesai bitimine kadar Genel Tarım Sigortası Fonu’na itirazda bulunabileceğini kaydeden Kızılduman, “İtirazda bulunmak durumunda olan patates üreticilerinin ne şekilde itirazda bulunabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan duyuruda belirtilmiştir. İtirazlar Lefkoşa Merkez’de Genel Tarım Sigortası Fonu’na yapılacaktır” dedi.

Kızılduman, Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde listedeki bulguların doğru kabul edileceğini, komite tarafından patates olarak saptanan parsellerin 2018–2019 üretim yılında münavebe yapılmış alan kabul edilerek tahıl ekilmesi halinde gübre kullanma mecburiyeti aranmayacağını ifade etti. 

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Genel Tarım Sigortası FonuPatatesHaberGündemKıbrıs
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