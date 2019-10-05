Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleriyle ilgili Yunanistan’dan da açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias, açıklamasında, Türkiye’nin,Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı kızdırarak, argümanlarını kaybetmelerine yol açmayı amaçladığını savundu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine ilişkin Yunan televizyonu “ANT1”e konuşan Dendias, Türkiye’nin,sondaj yapma girişiminin oldu – bitti yaratma taktiklerinin bir parçası olduğunu iddia ederek, bu taktikle uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukukunun ihlal edildiğini kaydetti.

Dendias, Türkiye’nin,Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı kızdırarak, argümanlarını kaybetmelerine yol açmayı amaçladığını da savundu.

BRT