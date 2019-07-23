Sondaj gemilerine havadan, su üstü ve altından refakat ediliyor

TÜRKİYE Milli Savunma Bakanlığı: Doğu Akdeniz’de sondaj çalışması yapan gemilerimize, Türk donanması havadan, suüstünden ve sualtından sürekli ve kesintisiz refakat ediyor.

Türkiye, baskılara rağmen Doğu Akdeniz'de net duruşunu sergiliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün paylaştığı görüntülerde sondaj gemilerine İHA'ların, fırkateynlerin ve hücumbotların eşlik ettiği görülüyor..

SÜREKLİ VE KESİNTİSİZ REFAKAT

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize; havadan "BAYRAKTAR TB-2 İHA , Deniz Karakol Uçağı ve Deniz Helikopterleri", suüstünden "Fırkateyn, Korvet ve Hücumbotlar", sualtından "Denizaltılar" ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor." İfadelerini kullandı.