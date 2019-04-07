Sönmezliler Ocağı Başkanı yeniden Erden Esenyel

Sönmezliler Ocağı’nın olağan genel kurulunda, Erden Esenyel oybirliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Divan başkanlığını Osman Özalp, sekreterlikleri de Yılsay Barlasoğlu ile Akay Cemal’in yaptığı genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra faaliyet ve mali rapor okunarak aklandı. Eski başkan Erden Esenyel tek aday olarak oybirliğiyle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.



Yönetim Kurulu Halil Kazaz, Turgay Klermo, Ahmet Yüksel, Hüseyin Türker, Sonal Özgürgün, Mehmet Ali Aydınöz, Ali Akgüç ve Önder Öztürk’ten oluşurken; İlter Kırmızı, Hamza Arman ve Ahmet Ünsal (yedek) denetleme kuruluna; Erden Özerden, Veli Hakkı, Fadıl Koşar ve Sıtkı Erdemli (yedek) disiplin kurulu üyeliklerine seçildi.Başkan Erden Esenyel konuşmasında, üyelere teşekkür etti ve Sönmezliler Ocağı’nın toplumda onurlu bir yere sahip olduğunu, Sönmezlilerin ışığının ilelebet devam edeceğini söyledi.Daha sonra düzenlenen dayanışma yemeğinde işadamı Ahmet Sanver, Önder Sanver ve Nazım Ali Riza’ya katkılarından dolayı onur belgeleri takdim edildi.