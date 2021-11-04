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Sönmezliler Ocağı: “Kıbrıs türkü Bülent Ecevit'i asla unutmayacaktır”

Sönmezliler Ocağı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın gerçekleşmesinde önemli katkısı olan dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevitin 15’nci ölüm yıldönümünde taziye mesajı yayımladı.

04 Kasım 2021 Perşembe 16:13
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Sönmezliler Ocağı: “Kıbrıs türkü Bülent Ecevit'i asla unutmayacaktır”
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Sönmezliler Ocağı As Başkanı Adnan Işıman tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs’ta  Rum ve Yunan mezaliminin başladığı  günlerden itibaren adada hüküm sürmekte olan ve her geçen gün büyüyerek  Kıbrıs Türkü  için adayı yaşanılamaz hale sokan Rum ve Yunan  işkencelerinin, ancak adaya garantör devlet  konumundaki  anavatan Türkiye’nin müdahalesiyle sona ulaşacağı  inancını  taşıyan Kıbrıs Türkü, nihayet  20 Temmuz 1974 sabahı bu inancının ve güveninin  boşuna olmadığını yaşayarak gördü.

15 Temmuz sabahı adanın  tamamen Yunanistan’a  ilhak edilmesini amaçlayan EOKA ve Cuntanın başlattığı  darbe karşısında anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız duramazdı.  Başbakan Bülent Ecevit hükümeti adaya çıkarma yapmaktan başka çare olmadığının  bilinciyle  20 Temmuz 1974 sabahı  Türk ordusu  Barış Harekatı’nı başlattı.

İşte Kıbrıs Türkünün yok olmanın eşiğinden kurtaran  harekatın kararını alan hükümetin Başbakanı büyük devlet adamı  Bülent Ecevit’i 15 yıl önce,  5 Kasım 2006 tarihinde kaybettik.

Türk siyasetinin Karaoğlan’ı değerli  insan Bülent Ecevit ve bugün hayatta olmayan, Kıbrıs’a  çıkarma kararına  katkı koyan diğer devlet büyüklerine Tanrıdan rahmet diler Sönmezler camiası olarak taziyelerimizi sunarız.”

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