Sönmezliler Ocağı: “Kıbrıs türkü Bülent Ecevit'i asla unutmayacaktır”

Sönmezliler Ocağı As Başkanı Adnan Işıman tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs’ta Rum ve Yunan mezaliminin başladığı günlerden itibaren adada hüküm sürmekte olan ve her geçen gün büyüyerek Kıbrıs Türkü için adayı yaşanılamaz hale sokan Rum ve Yunan işkencelerinin, ancak adaya garantör devlet konumundaki anavatan Türkiye’nin müdahalesiyle sona ulaşacağı inancını taşıyan Kıbrıs Türkü, nihayet 20 Temmuz 1974 sabahı bu inancının ve güveninin boşuna olmadığını yaşayarak gördü.

15 Temmuz sabahı adanın tamamen Yunanistan’a ilhak edilmesini amaçlayan EOKA ve Cuntanın başlattığı darbe karşısında anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti kayıtsız duramazdı. Başbakan Bülent Ecevit hükümeti adaya çıkarma yapmaktan başka çare olmadığının bilinciyle 20 Temmuz 1974 sabahı Türk ordusu Barış Harekatı’nı başlattı.

İşte Kıbrıs Türkünün yok olmanın eşiğinden kurtaran harekatın kararını alan hükümetin Başbakanı büyük devlet adamı Bülent Ecevit’i 15 yıl önce, 5 Kasım 2006 tarihinde kaybettik.

Türk siyasetinin Karaoğlan’ı değerli insan Bülent Ecevit ve bugün hayatta olmayan, Kıbrıs’a çıkarma kararına katkı koyan diğer devlet büyüklerine Tanrıdan rahmet diler Sönmezler camiası olarak taziyelerimizi sunarız.”