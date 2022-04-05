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Sonuç alıcı icraat bekliyoruz!

Memur-Sen Genel Başkanı Akın Manga, yazılı bir açıklama yaparak, hükümeti uyardı, adil ve mantıklı çözümler üretmeye davet etti.

05 Nisan 2022 Salı 10:16
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Sonuç alıcı icraat bekliyoruz!
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Manga, “ Bir yandan keyfi fiyat artışları, öte yandan akaryakıt ve temel gıda fiyatlarındaki fahiş artışlar, insanımızın yaşamını zehir ediyor. Mart ayı itibarıyla elektriğe yapılan anormal tarife artışı, vatandaşın sabrını taşırmış durumdadır. Bu gidişatın sonu toplumsal kaosa gitmektedir. Bu nedenle hükümeti uyarıyor, adil ve mantıklı çözümler üretmeye çağırıyoruz” dedi.

Manga, Memur-Sen olarak, çalışan ve emeklilerin Ocak ayından itibaren kaybettiği alım gücünün Nisan ayı maaşlarına konsolide edilmesini talep ettiklerini vurguladı.

Manga, “4 kişilik bir ailenin asgari  aylık elektrik  tüketimi dikkate alınarak, en düşük (98 krş) aylık elektrik diliminin, aylık 350 KW saate yükseltilmesini, ısrarla talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Başkanı Manga, açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

“Piyasadan asgari gıda ve temel ihtiyaçlarını dahi, karşılamaktan aciz hale getirilen çalışanlar, emekliler ve asgari ücretliler isyanlardadır. Günlük yaşamımızı kolaylaştırıp, alım gücümüzü  ivedi olarak yükseltici tedbirler, süratle hayata geçirilmelidir. Aksi halde hükümet, hükmetme yetenek ve güvenini  sıfırlayacak, halkımızı topyekün karşısında bulacaktır.

Memur-Sen olarak uyarıyor ve sonuç alıcı icraat bekliyoruz.”                              

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