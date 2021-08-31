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"Sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız.”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, sosyal medya üzerinden KKTC kıyılarına doğru ilerleyen Suriye kaynaklı petrol sızıntısına ilişkin gelişmeleri paylaştı.

31 Ağustos 2021 Salı 18:04
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"Sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız.”

Canaltay, “Bölgemize yaklaşan felaketin, kıyılarımıza ulaşmadan bertaraf edilmesi için, Anavatan Türkiye ile yoğun bir çaba içerisindeyiz” dedi.

Tüm kurumların bölgede seferber olduğuna da işaret eden Canaltay, “GKK Sahil Güvenlik, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Ltd. ihtiyaç duyulan deniz araçlarını sağlıyor. Aynı şekilde, Kıbrıs Türk Petrolleri, Alpet, AKSA ve Kıb- Tek ellerinde bulunan müdahale bariyerlerini bölgeye sevk ettiler” ifadelerini kullandı.  

Türkiye’den gelen beş kişilik uzman ekiple sürekli olarak toplantı halinde olduklarını da vurgulayan Canaltay, şu anda bölgede yapılan çalışmaları özetleyerek, şunları söyledi:

“Anavatan Türkiye’ye ait İnsansız Hava Araçları (İHA) bölgede uçuş yaparak gerekli müdahalenin yapılması için ön bilgi topluyorlar. Ekipler, römorklar aracılığı ile İHA’lar tarafından belirlenen koordinatlara yönlendiriliyor.

Son bilgimiz, kirli yakıtın Sahile en yakın olduğu nokta 10 mil. Ana kirlilikten kopup kıyılarımıza doğru gelen 1.5 mil uzunluğunda ve muhtelif genişlikteki kirlilik bariyerlerle toplanarak bertaraf ediliyor.

Türkiye’den acil müdahale ve atık toplama gemileri Nene Hatun ve Seyid Onbaşı yolda. Başbakan sayın Ersan Saner’in de açıkladığı gibi cuma günü bölgede olacaklar. Bu sürede, tüm ekiplerimizle birlikte yoğun bir şekilde bölgedeki çalışmalarımız devam edecek. Bu sürede büyük bir çaba ortaya koyan tüm ekiplere teşekkür ederim.

MÜCADELE ETMEKTE KARARLIYIZ

Uluslararası bir sorun olan kirliliğin kıyılarımıza ulaşmadan ortadan kaldırılması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, maddi manevi desteği ile yanımızda olan Anavatan Türkiye yetkililerine teşekkürlerimizi sunarım. Biliyorum, zor olacak ama, bizden kaynaklanmayan ve herhangi bir ülkenin tek başına mücadele edemeyeceği bu devasa sorunla sonuna kadar mücadele etmekte kararlıyız.”

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