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"Sonunda bu hafta o beklenen rakamlara geldik"

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda vaka sayıları ile ilgili istatistikler paylaştı.

20 Eylül 2021 Pazartesi 09:21
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"Sonunda bu hafta o beklenen rakamlara geldik"

Erol Uçaner'in açıklaması şöyle:

Ciddi bir bulaş yaşandı, uzun sürdü, beklenenden de uzun sürdü.

200 e yakın günlük rakamlar, günlerce sürdü, hastanede tedavi gören 100 üzerinde hasta, yoğun bakımda 22 ye kadar yükselen rakamlar.

Bir şekil düşecekti, önemli olan düşene kadar mücadele edip bu günlere en az zararla gelebilmekti.

Sonunda bu hafta o beklenen rakamlara geldik.

Rakamların düşmesindeki önem kış aylarında olası bir diğer dalgaya minimum rakamlardan başlayıp yükselmesini en uzun süreye yaymak, zaman kazanıp maksimuma gelmesini uzun vadeye yaymak. O yüzdendaha da düşmesi lazım. Önümüz kış. Kışa vaka sayıları için 2 teori var.

Bunlardan 1.Ya çok sert geçecek ,kapalı alanlarda olabilecek bulaş riski bizleri zorlayacak rakamlarla mücadele ettirecek. Ya da 2. Sıkı antijen, PCR kontrolü olacağı için sakin geçecek. Hangisi olur, kimse bilemez, birlikte göreceğiz.

Geçen hafta toplam tespit edilen hasta 933.

Bu hafta tespit edilen toplam hasta 594.

Hastanede şu an yatan hasta sayısı 54.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 10.

İstatistikte emeği geçen arkadaşlara teşekkürler.

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