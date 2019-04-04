Sonüstün: "Başbakana tavsiyemiz ortaklarının değil, halkın gözünün içine bakması"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, 13 aydır görevde olan CTP- HP-TDP-DP 4’lü koalisyon hükümetinin halkı ezmeye, açlık ve sefalete sürüklemeye devam ettiğini savundu; hükümetin halkın gözünün içine bakmasını istedi.
Sonüstün yazılı açıklamasında, Başbakan Tufan Erhürman’ın hükümette sıkıntı olup olmadığını, ortaklarının gözünün içine bakarak anladığını açıkladığını belirterek, “Başbakana tavsiyemiz ortaklarının değil, halkın gözünün içine bakması, toplumun sıkıntılarını ve beklentilerini görmesidir” dedi.