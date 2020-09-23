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SONÜSTÜN: “SEÇİMDEN SONRA, BİR SEÇİM DAHA”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Cumhuriyet Meclisi’ndeki muhalefet partilerinin tam anlamıyla muhalefet yapmadıklarını söyledi.

23 Eylül 2020 Çarşamba 10:48
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SONÜSTÜN: “SEÇİMDEN SONRA, BİR SEÇİM DAHA”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Cumhuriyet Meclisi’ndeki muhalefet partilerinin tam anlamıyla muhalefet yapmadıklarını söyledi.

Sonüstün açıklamasında, “Muhalefetimsi görünenlerin muhalefet yaptıklarına pek bir inancımız yoktur. İrticai ve ilgili olaylar gündem oluşturuyor” dedi.

BKP Genel Sekreteri Sonüstün, ülkenin hastalıktan dolayı kilitlenmiş bir durumda olduğunu söyleyerek, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile çok çetin bir sürece girildiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nden sonra, olağanüstü seçim arifesinin içinde olunacağını anlatan Sonüstün, akabinde çıkacak olan tablonun durumuna göre siyasi krizle karşı karşıya kalınacağına değindi.

Hükümetin hükmünü yitirdiğini de vurgulayan Sonüstün, ne olduğu belli olmayan tarikatların peşinden koşulmaya başlandığını da vurguladı.

           

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