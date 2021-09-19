Sopalar havada uçtu!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

18.09.2021 tarihinde saat 19:00 sıralarında Çukurova’da, Şht. Münür Hasan Taçoy Caddesi üzerinde, S.S.G. (E- 58) ve Y.C.(E- 55) aralarında çıkan tartışma sonucu tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları ahşap sopalar ile birbirlerine gelişi güzel vurdukları sırada S.S.G.(E-55) almış olduğu darbe sonucu kaburga kemiklerinde kırık meydana gelmiştir. Olayda yaralanan S.S.G.(E-55) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek burada müşahede altına alınmıştır.

Y.C.(E- 55) ile kavgada yer alan B.B.G.(K- 26) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.