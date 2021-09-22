Sopayla kaburgalarını kırdı

(Kamalı Haber)

Çukurova’da meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y.Cteminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının 18 Eylül 2021 tarihinde saat 19.00 raddelerinde Çukurova'da, umumi bir yer olan Şht. Münür Hasan Taçoy Caddesi üzerinde kullanımında bulunan aracının içerisinden kanunsuz olarak bulundurduğu 80 cm ebadındaki ahşap sopayı alıp aralarında bulunan husumet nedeniyle Çukurova'da sakin S.S.G'nin vücudunun muhtelif yerlerine vurup sağ kaburgasının 3 tanesini kırarak vahim bedensel zarara uğrattığını belirtti.

Polis, S.S.G'nin Lefkoşa devlet hastanesinde tedavi görürken, kendi isteğiyle hastaneden ayrıldığını mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.