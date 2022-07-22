Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Sorakın: Asgari ücret hayat pahalılığı oranında artmalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, asgari ücretin hayat pahalılığı oranında artması gerektiğini belirtti.

22 Temmuz 2022 Cuma 10:46
0 Okunma
Sorakın: Asgari ücret hayat pahalılığı oranında artmalı
banner48

Sorakın'ın açıklaması şöyle:

Ülkemizde altı aylık enflasyon yüzde 56,76, yıllık enflasyon yüzde 110,42, gıda enflasyonu ise yüzde 126,92 olarak gerçekleşmiştir. Kamuda olsun, özelde olsun çalışanların maaşı reel olarak gerilemiş, astronomik zamlar nedeniyle de alım gücü giderek düşmüştür. Borçlar ve taksitler ise ödenemeyecek duruma gelmiştir. Artan girdiler nedeniyle üretim de, üretileni pazarlamak da oldukça zorlaşmıştır. Ekonomik konularla birlikte halkın alım gücünün korunması konusunda tedbir alması gereken gayrimeşru hükümet ise Anayasa ve yasalara rağmen ihalesiz akaryakıt alımlarına ve kontrolsüz harcamalara devam ederek, adeta halkla dalga geçmektedir.

Yasalarla güvence altına alınan ve altı ayda bir maaşlara konsolide edilen hayat pahalılığı ödeneği, maaş artışı değildir. Hayat pahalılığı ödeneği, alım gücünü korumaya dönük bir uygulamadır. Asgari ücret de aynı mantıkla düzenlenmeli ve her koşulda vergiden muaf olmalıdır. CTP olarak Meclis’e sunduğumuz, ‘Asgari ücretin her koşulda vergiden muaf olmasıyla’ ilgili yasa önerisinin bir an önce yürürlüğe girmesi sağlanmalıdır. Altı aylık hayat pahalılığının yüzde 56,76 ve açlık sınırının 9 bin 46 TL olduğu günümüzde, asgari ücrete yapılan yüzde 41’lik artış kabul edilebilir değildir.  Belirlenen asgari ücret açlık sınırının altında olup, bu ücretle geçinmek mümkün değildir. Asgari ücrete yapılacak artış nedeniyle etkilenecek bazı işletmeler, devlet tarafından desteklenmelidir. Hükümet bu konuda, sosyal devlet anlayışıyla hareket etmelidir. Küçük esnaf, üreticiler ve ihtiyacı olan işletmeler de destelenmeli, gerekli olanaklar yaratılmalıdır. Aksi halde çalışma barışını sağlamak mümkün olamayacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memur-Sen'den açıklama...
Memur-Sen'den açıklama...
Barçın'dan önemli iddia!
Barçın'dan önemli iddia!
Asgari ücret bilmecesi...
Asgari ücret bilmecesi...










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim