Yeni Bakış gazetesinden Eniz Orakcıoğlu'na konuşan siyasiler; son günlerde yaşanan olayların ardından toplumda yükselen tansiyonun düşürülebilmesi için tüm kesimlerin soğukkanlı davranıp tahriklere kapılmaması gerektiği üzerinde duruldu. Yeni Bakış’a konuşan siyasiler, toplumu kamplara bölüp ayrıştırmanın kimseye bir yarar getirmeyeceği üzerinde durdu.

Sorakın; “Bölücü değil bütünleştirici olmalıyız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, son günlerde yaşanan olayların gerginliği artırıcı olduğuna dikkat çekerek, “ Arzu etmediğimiz olaylar yaşanmıştır. Toplumun kamplara bölünmesi doğru bir yaklaşım değil, hepimiz birleştirici olma konusunda çaba sarfetmeliyiz. Dolayısıyla herkesin sağduyulu davranması en doğru hareket olur ve toplumu kamplara bölmek insanları ayrıştırma doğru değildir. Aslolan, insanları bütünleştirmek için politikalar üretmektir” diye konuştu.

Sucuoğlu; “Biz kavgalara ve gerginliklere alışkın değiliz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu da, “Biz hep Kıbrıs Türkünün mülayim, esnek, gerginliği ve kavgayı sevmeyen bir toplum olduğuyla övündük. Son yaşananlar bizi oldukça üzmüştür. Ama yapılanlar da çok yanlış, bugün dünya ülkeleri Afrin’de yapılan harekâtı sınır düzenleme ve toprak bütünlüğünü sağlama anlamında ciddi bir tepki koymazken, bizim ülkemizdeki bir basın yayın organı ve bazı çevrelerin bu şekilde davranmaları gerçekten üzücü. Ama tabiki bu yapılanlara bir haklılık payı getirmez. Biz böyle kavgalara ve bu şekildeki gerginliklere alışık değiliz” dedi.

Ataoğlu; “Yaşananları tasvip etmiyorum”

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Fikri Ataoğlu ise, yaşanan olayların hiçbirini tasvip etmediğini belirtti. Ataoğlu, ülkede gerginliğin artmaması adına ilgili tüm kesimlerin soğukkanlı ve sağduyulu davranmasını talep etti.

Kanatlı; “Yaşananlar sürpriz değil”

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı da, yaşananların sürpriz olmadığına dikkat çekerek, “Bu geliyorum diyen bir krizin sonucuydu. Gördüğümüz şey bir sonuçtu ve bu sonuç yeni ortaya çıkmamış, bir süredir pişirilmekteydi” dedi.