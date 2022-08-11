Sorakın: "Bu anlayışta halka karşı saygı yok"

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Sorakın, yasanın bu akşam geçme ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, hükümetin anti demokratik uygulamalarına devam ettiğini söyledi.

"Gayrı meşru yapının demokratik davranmasını bekleyemezsiniz" diyen Sorakın, "bizim yapmanız gereken demokrasimize sahip çıkmaktır" dedi.

"Bu anlayışta halka karşı saygı yok" diyen Sorakın, "ortak akılla hareket etmemiz gerekirken hükümet bu anlayışa hiç yanaşmadı" ifadelerini kullandı.

Yasanın geçmesi halinde kaosun büyüyeceğini belirten Sorakın, toplumsal bir direnişin bile söz konusu olabileceğini belirtti.