Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kokain ve MDMA ile yakalanan zanlılar serbest
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...

Sorakın: "Çözümle birlikte herkes AB’yi hedefliyor"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, BRT’de Baykan Gürses’in sunduğu 45+ programına konuk oldu.

04 Mayıs 2021 Salı 18:14
23 Okunma
Sorakın: "Çözümle birlikte herkes AB’yi hedefliyor"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve UBP’nin taksimi savunduğunu dile getiren Sorakın, “İki devletli çözüm modeli ile bir taksim projesinin olduğunu anlıyorum. Bu 1960’lı yılların projesidir” dedi.

Cenevre öncesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi işaret eden Sorakın, “Görüşmemizde, adayı paylaşacağız dediler, paylaşma dedikleri taksim politikasıdır” ifadelerini kullandı.

"EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Ülkede halkın tamanının bir çözüm istediğini söyleyen Sorakın, “Çözümle birlikte herkes AB’yi hedefliyor. Ancak bugün gelinen noktada, bu siyasi projenin devam etmesi durumunda bırakın AB’ye girmeyi, AB’den dolayı elde ettiğimiz kazanımlar dahi yok olmakla tehlikesi ile karşı karşıya” diye konuştu.

Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün gerçekleşmesinün mümkün olmadığının altını çizen Sorakın, uluslararası toplumun bunu asla kabul etmeyeceğini vurguladı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Son Güncelleme: 04.05.2021 18:22
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kokain ve MDMA ile yakalanan zanlılar serbest
Kokain ve MDMA ile yakalanan zanlılar serbest
İş Kazalarında Son 15 Ayda 6 Kişi Yaşamını Yitirdi
İş Kazalarında Son 15 Ayda 6 Kişi Yaşamını Yitirdi
Tatar: "Yeni havaalanına Dr. Küçük’ün isminin verilmesiyle ilgili istişarelerde bulunuyoruz"
Tatar: "Yeni havaalanına Dr. Küçük’ün isminin verilmesiyle ilgili istişarelerde bulunuyoruz"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim