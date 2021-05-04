Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve UBP’nin taksimi savunduğunu dile getiren Sorakın, “İki devletli çözüm modeli ile bir taksim projesinin olduğunu anlıyorum. Bu 1960’lı yılların projesidir” dedi.

Cenevre öncesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile gerçekleştirdikleri görüşmeyi işaret eden Sorakın, “Görüşmemizde, adayı paylaşacağız dediler, paylaşma dedikleri taksim politikasıdır” ifadelerini kullandı.

"EGEMEN EŞİTLİK TEMELİNDE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Ülkede halkın tamanının bir çözüm istediğini söyleyen Sorakın, “Çözümle birlikte herkes AB’yi hedefliyor. Ancak bugün gelinen noktada, bu siyasi projenin devam etmesi durumunda bırakın AB’ye girmeyi, AB’den dolayı elde ettiğimiz kazanımlar dahi yok olmakla tehlikesi ile karşı karşıya” diye konuştu.

Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün gerçekleşmesinün mümkün olmadığının altını çizen Sorakın, uluslararası toplumun bunu asla kabul etmeyeceğini vurguladı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI