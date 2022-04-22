Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hepsi de cezaevine gönderildi
Hepsi de cezaevine gönderildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla yükseltildi
Cinayet sanığının cezası 32 yıla...
3 yıl hapis cezası aldı!
3 yıl hapis cezası aldı!
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!

Sorakın, Cumhurbaşkanı ile Başbakanın eleştirilerine tepki gösterdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı

22 Nisan 2022 Cuma 18:13
0 Okunma
Sorakın, Cumhurbaşkanı ile Başbakanın eleştirilerine tepki gösterdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun eleştirilerine tepki gösterdi.

Sorakın, “Sn. Tatar da, Sn. Sucuoğlu da seçim sonrası yeni bir hükümet kuruluyormuş gibi davranıyor ve öyle bir algı yaratmaya çalışıyorlar” dedi.

Sorakın, “Sn. Tatar, Faiz Sucuoğlu hükümeti 23 Ocak seçimleri sonrası kurulan, 2 aylık görev süresi boyunca da yaşamın tüm alanlarını kaosa sürükleyen, istfa nedenini dahi açıklayamayan, sürekli olarak zik zaklar yapan, aynı konudaki açıklamaları çelişen, tutarsız, başarısız, iradesiz bir hükümetti” ifadelerini kullandı.

“Evet tiyatro oynuyor ve maskaralık yapıyorsunuz” diyen Sorakın, hükümetin neden istifa ettiğini sordu, şöyle devam etti:

“İstifa eden bir hükümet başkanına niye tekrardan hükümeti kurma görevi veriyorsunuz? Danışıklı dövüş mü yapıyorsunuz?”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GÖREV SUCUOĞLU'NDA! Tatar'dan son dakika açıklaması
GÖREV SUCUOĞLU'NDA! Tatar'dan son dakika açıklaması
SON DAKİKA! Görev Sucuoğlu’nda
SON DAKİKA! Görev Sucuoğlu’nda
Maliye’den 150 milyon TL borçlanma için ihale
Maliye’den 150 milyon TL borçlanma için ihale










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim