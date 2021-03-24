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Sorakın: En kısa sürede erken seçime gitmemiz kaçınılmazdır

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, hükümetin bir an önce erken seçim kararı alması gerektiğini belirterek, bu yöndeki çağrılarını yineledi.

24 Mart 2021 Çarşamba 13:02
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Sorakın: En kısa sürede erken seçime gitmemiz kaçınılmazdır

BRT’de yayınlanan ‘ManşetArtı’ programına konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, erken seçimin Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında ortaya atılan ve gerekliliği kanıtlanmış bir konu olduğunu söyledi.

Sorakın, hükümet kurma aşamasında seçim ve halkoylaması yasasında yapılması gereken değişiklikleri de göz önüne alarak erken seçim için Haziran ayını telaffuz ettiklerini anımsatarak, bazı diğer aciliyet arzeden yasaları da dikkate alarak bu tarihi söylemiş olduklarını kaydetti.

Kurulan hükümetin ise erken seçim tarihi olarak Ekim ayını belirlediğini ifade eden Sorakın, yaşanan bazı siyasi gelişmelerin daha erken bir seçim tarihini konuşulur hale getirdiğini anlattı.

Sorakın, bu gelişmeler üzerine parti yetkili kurullarında erken seçimin Nisan ayında olması yönünde bir karar da ürettiklerini anımsatarak, koalisyon hükümetini oluşturan partilerin ise hem kendi aralarında hem de kendi içlerinde bu konuda fikir ayrılıkları yaşandığını kaydetti.

Erdoğan Sorakın, “hükümetin halka verebileceği bir şey kalmamıştır, en kısa sürede erken seçime gitmemiz kaçınılmazdır” dedi.

Sorakın, bugüne kadar bir çok kez tarih deklere ettiklerini, o nedenle bu sefer sadece en erken bir zamanda seçime gidilmesi talebinde bulunacaklarını söyledi.
        
BRT   

Anahtar Kelimeler:
Erdoğan Sorakın
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